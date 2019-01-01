Son Dakika Haberleri: Ada'daki Yangında Yaralanan Atlar Hayvan Hastanesine Götürüldü

Ada'daki Yangında Yaralanan Atlar Hayvan Hastanesine Götürüldü

1 saat önce

Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Ada'daki Yangında Yaralanan Atlar Hayvan Hastanesine Götürüldü, System.String[]


Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

 

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan atların çıkarılması

-Kamyonete bindirilmeleri

-Belediye ekipleri

- İtfaiye ekiplerini tespit çalışmaları

Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

İtfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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