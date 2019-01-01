Ada'daki Yangında Yaralanan Atlar Hayvan Hastanesine Götürüldü
1 saat önce
Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.
Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer
'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralanan atların çıkarılması
-Kamyonete bindirilmeleri
-Belediye ekipleri
- İtfaiye
ekiplerini tespit çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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