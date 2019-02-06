Ada, Dünya Turu Yapan En Genç Yelkenci Olmak İçin Çalışıyor

Marmaris'te 14 yaşında olan Ada Akpınar, yaşamını teknede sürdürüp Solo Yelkenli ile Dünya Turuna hazırlanıyor.

Marmaris'te 14 yaşında olan Ada Akpınar, yaşamını teknede sürdürüp Solo Yelkenli ile Dünya Turuna hazırlanıyor. Başarılı bir öğrenci olan Akpınar, "Hedefim dünya turunu yapan en genç yelkenci olmak." dedi.



Marmaris'te yaşayan 14 yaşındaki Eda Akpınar Solo Yelkenli ile Dünya Turuna hazırlanıyor. 7 yaşında optimist ile yelken sporuna başlayan Akpınar dünya çalışmalarına daha iyi adapte olmak için yaşamını teknede sürdürüyor. Akpınar sporcu kimliğinin yanında aynı zamanda başarılı bir öğrenci. Özel bir okulda Yelken Kulübü Sporcusu olarak burslu eğitim alan Akpınar, yeni tamamlanan yarı yıl eğitimi sonrasında da 97,03 ortalama notuyla da, okulun en başarılı öğrencileri arasında yer aldı. Akpınar, 7 yılda Türkiye Yelken Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye şampiyonaları, İl Şampiyonaları turnuvalarında şampiyonluklarıyla birlikte toplam 22 madalya ve kupanın sahibi oldu. İdolü, yelkenli ile dünya turu yapan en genç denizci ünvanlı Hollandalı Laura Dekker olduğunu belirten Akpınar: "Beş yaşındayken ilk yelkenli tekneleri gördüm. Onları gördüğümde onlara karşı ayrı bir sevgi büyüttüm. Dünya turuna çıkan en genç insan olmak istiyorum. Bunu tek başıma yapacağım. Bunun için yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Bir ekibimiz var onlarla yarışmalara katılıyoruz. Aynı zamanda teorik eğitimler alıyorum. Hazır olduğumda tura çıkmayı planlıyorum. Hazır olmadan beni göndermeyecekler. Küçük bir yelkenli teknede yaşıyorum tek başıma. Sabahları teknede uyanıp okula gitmek hoşuma gidiyor. Teknemde mutluyum." dedi.



"Ada'yla gurur duyuyorum"



Ada Akpınar'ın hocası genç Yelken Eğitmeni 27 yaşındaki Tunca Çalışkan ise: "Ben çocuk yaşta yelken yaparken güzel hayallerim vardı. Ada ile tanıştıktan sonra baktım ki bu genç yaşta olmasına rağmen Ada'nın hayalleri, benim hayallerimden daha büyük. Hemen destek olmaya karar verdim. Biz şuan Marmaris'te yelken eğitimlerimize başladık. Önümüzdeki dönem biz önde bir teknede arkamızda Ada tek başına kendi teknesinde, öncelikle bir Marmaris - Çanakkale ve ardından da 5 adadan oluşan Marmaris - Yunan Adaları olmak üzere eğitim turları yapacağız. Ada'yla gurur duyuyorum." dedi. Dünyanın ikinci büyük fuarı olan, 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek, Türk denizcilik sektörünün en prestijli fuarı olan CNR Avrasya Boat Show'a konuşmacı olarak davet edilen Ada Akpınar; Solo Yelkenli ile Dünya Turu projesini de sektör temsileriyle paylaşacak. - MUĞLA

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