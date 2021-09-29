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Ada Masalı 16. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Ada Masalı 16. Bölüm Ön İzleme

29.09.2021 10:43

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın...

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır.

Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

Ada Masalı Dizi Müziği › Ada Masalı feat Buray - Çift Gökkuşağı https://www.youtube.com/watch'v=c03AwhWGvSY&t=4s

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Ali Bilgin

Senarist: Yelda Eroğlu - Yeşim Çıtak

İdari Yapımcı: Ali Demir

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğlu

Görüntü Yönetmeni: Özkan Bal

Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz

Işık Şefi: Mehmet Parlak

Styling: Petek Arıcı - Oğuz Tabur

OYUNCULAR

Haziran: Ayça Ayşin Turan

Poyraz: Alp Navruz

Biricik: Özge Demirtel

Alper: Rami Narin

Görkem: Bülent Çolak

Selma: Nihan Büyükağaç

Nehir: Eylül Ersöz

Hakan: Anıl Cem Kenar

İdil: Beril Pozam

Aliye: Bedia Ener

Zeynep: İpek Tenolcay

Doygun: Mesut Özkeçeci

Melisa: Merve Nur Bengi

Sadık: Fatih Yücebağ

Duygu: Bensu Begoviç

Mert: Eren Devrim

Burak: Mustafa Aran

#AdaMasalı

Ada Masalı 16. Bölüm Ön İzleme

Ada Masalı, Haziran, turist, Tokyo, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Ada Masalı 16. Bölüm Ön İzleme - Son Dakika


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