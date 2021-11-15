Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır.
Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Yönetmen: Ali Bilgin
Senarist: Yelda Eroğlu - Yeşim Çıtak
İdari Yapımcı: Ali Demir
2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğlu
Görüntü Yönetmeni: Özkan Bal
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Işık Şefi: Mehmet Parlak
Styling: Petek Arıcı - Oğuz Tabur
OYUNCULAR
Haziran: Ayça Ayşin Turan
Poyraz: Alp Navruz
Biricik: Özge Demirtel
Alper: Rami Narin
Görkem: Bülent Çolak
Selma: Nihan Büyükağaç
Nehir: Eylül Ersöz
Hakan: Anıl Cem Kenar
İdil: Beril Pozam
Aliye: Bedia Ener
Zeynep: İpek Tenolcay
Doygun: Mesut Özkeçeci
Melisa: Merve Nur Bengi
Sadık: Fatih Yücebağ
Duygu: Bensu Begoviç
Mert: Eren Devrim
Burak: Mustafa Aran
#AdaMasalı
Son Dakika › TV › Ada Masalı 22. Bölüm Fragman - Son Dakika