Ada Masalı - Teaser - Son Dakika

Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin çekimleri çok yakında başlıyor.

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