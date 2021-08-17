Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

18.08.2021 07:18

Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

YORUMLAR
500

Ada Masalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika


Son Dakika
08:53 Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun birlikte görüntülendi
08:48 Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz ile cinsiyet değiştiren Mika Can Raun birlikte görüntülendi
08:29 Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan sarmaş dolaş pozu! Dünyaca ünlü müzik grubunun konserine gittiler
08:25 Kural bozan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla sarmaş dolaş pozunu paylaştı
08:27 Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi
08:23 Arda Güler'in babasından Avrupa'nın dev kulüplerini şoka sokan talep! İstediği komisyon olay oldu
07:45 Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut'un bir dönem fabrikada işçilik yaptığı ortaya çıktı
07:41 Şenol Güneş'in talimatıyla alınan Beşiktaş'ın yeni transferi fabrika işçisi çıktı
07:41 Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı
07:37 Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 09:18:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement