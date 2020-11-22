Ada sağlığına kavuşmak için zamanla yarışıyor - Son Dakika

İZMİR'de dünyaya gelen SMA Tip 2 hastası minik Ada'nın yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için Amerika'da gen tedavisi görmesi gerekiyor. Kızlarının tedavi için birkaç ayı kaldığını söyleyen aile, Ada için başlattkları yardım kampanyasına destek bekliyor.

İzmir'de bir zincir markette yönetici çalışan Koray Dalarslan (38) ve anaokulu öğretmeni Burçin Dalarslan (35) çiftinin 15 aylık kızı Ada'ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. İlk kızları 7 yaşındaki Derin'in sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini anlatan Dalarsan çifti, Ada'nın yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, başlattıkları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu.