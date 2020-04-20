Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi. - Son Dakika
Son Dakika Genel Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi. - Son Dakika

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi.

6 saat önce

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi.

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi... Sahibinden 17 milyon liraya satılık ada 6 yıldır müşteri bekliyor

Nedim Bulut, Uluabat Gölü'nün ortasında organik tarım yaptığı adayı Ronaldo'ya rağmen satamayınca rotayı Fatih Terim'e çevirdi

Ada sahibi Nedim Bulut:

"Fatih Terim'e ve futbolculara sesleniyorum, parası olan alsın, burada hava mis gibi"

65 yaş sınırına takıldığı için dışarıya çıkması yasak olan Bulut 2 kilometre mesafedeki göl ortasındaki adasına evinin bahçesinden bakıyor


BURSA - Bursa'da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü'nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın korona virüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Korona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.

En güzel eve yada villaya yada arabaya sahip olabilirsiniz peki bir adaya kaç kişi sahip olabilir? Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Micheal Schumacher'den Ricky Martin'e Türkiye'de ise Ali Ağaoğlu'ndan Ahmet Nazif Zorlu'ya, Rahmi Koç'a adası olan ünlüler ve iş insanları bir elin 10 parmağını geçmez. Bursa'daki 65 yaşındaki Nedim Bulut isimli çiftçinin de bu ünlü isimler gibi adası var. Bulut; Bursa'ya 40 kilometre uzaklıktaki Uluabat Gölü'nün ortasındaki satılığa çıkardığı adaya 6 yıldır müşteri arıyor.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü ilan edilen Eskikaraağaç köyüne komşu, Uluabat Gölü ortasındaki 45 dönümlük ada ilk kez 2014 yılında 6 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. İçinde organik tarımın yapıldığı yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu sevimli adada küçük bir ev, ahır ve kerpiç fırın yer alıyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Leylek Şenliğiyle yerli ve yabancı yüzlerce turisti ağırlayan şirin adanın, kıyıya uzaklığı 3,5 kilometreyi buluyor. Defne ağaçları ve papatyalarla dolu sevimli ada, eşsiz doğa manzarasıyla şimdi yeni sahibini arıyor.

Ronaldo'ya rağmen satılmadı, Fatih Terim'e umut bağladı

Korona virüsü salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha de Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, bir kaç kişinin adanın fiyatını sormak için aradığını ancak fiyatın yüksek gelmesi neticesinde arayanların vazgeçtiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bütün topçulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileşti. Paraları varsa gelsinler ada burada, alsınlar. Hiç bir şeyleri kalmaz. Daha önce böyle bir şeyi ne gördük ne yaşadık. Bizim buralarda görülmemiş bir olay. Devletimizden Allah razı olsun. Ben 60 yaşına geldim böyle bir hastalık duymadım. Ama devletimiz sayesinde üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

6 yıldır satılmıyor

90 yıldır kendilerine ait olan adayı 6 yıldır satamadığını anlatan Nedim Bulut "Adaya 17 milyon lira istiyoruz. Daha aşağıya vermiyoruz, parası olan alsın. Bizim çok ihtiyacımız yok. Acelemiz yok" dedi.

Adanın tapusunun kendilerine geçiş hikayesini de anlatan Bulut sözlerine şu şekilde devam etti, "Bizde aşağı yukarı 2 bin adet koyun varmış. Amcam ve babam kuzu parasına almışlar. Bu ada 90 senedir bizde. Tapusu bize şu şekilde geçmiş. Atatürk'ün silah arkadaşının oğlu suç işlemiş. Atatürk suçluyu buraya göndermiş. Adayı da üzerine yapmış. Öldükten sonra damatları satılığa çıkarmış. Babam damatlarından satın almış. Babam kısır olan koyunları oraya götürmek için almış adayı. O zaman 2 milyon 800 bin liraya alınmış. Şimdi mirasçılar var, amcamın çocukları var 8 kardeş. Biz 4 kardeşiz tüm kardeşler satmak istiyor ama bakalım kısmet"

Organik ada

Adanın kıyılarının balık yatağı olduğunu belirten Bulut, 100 kiloya kadar yayın balıklarının bulunduğunu iddia etti. 500 adet zeytinin yanında incir, defne, nar ağaçlarının bulunduğunu anlatan Bulut, "Zeytinleri babam toplardı. Ama O' öldükten sonra ben pek gidemedim. Amcamın çocukları gidiyor toplamaya. Babamlar ben çocukken adaya kayıkla beygir geçirip bostan ektiler o bostanın tadı hala damağımda" diye konuştu.

Eski Karaağaç sahiline 3.5 kilometre uzaklıktaki şuanda martıların istila ettiği adanın Türkiye'nin 1994 yılında kabul ettiği Ramsar Sözleşmesi kapsamında olduğu, adada bina yapımına izin verilmediği ancak bungalov tarzı yapıların yapılabildiği öğrenildi.

Adası olan Türk ünlüler

Ünlü iş adamı Aliağaoğlu Marmaristeki çiftlik adasının sahibi. İş adamı Ahmet Nazif Zorlu Göcek'teki Zeytin adasının sahibi. İş adamı Rahmi Koç Marmara Denizi tuzla açıklarındaki İncir Adası'nın sahibi. Güler Sapancı Ayvalık Cunda adasının karşısındaki Hakkıbey Yarımadasının sahibi. Ali Raif Dinçkok Marmara Denizindeki Kaşık Adasının sahibi. Leyla Tara Suyabatmaz Bodrum'daki Kıstak Adasının sahibi. Ömer Dinçkök Bodrum'daki Apostal Adasının sahibi. Belma Simavi Göcek'teki Domuz Adasının sahibi. Emlakçı Dikran Masis Ayvalık'taki Tavuk Adasının sahibi

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo'dan umudu kesti, Fatih Terim'e seslendi.

Cristiano Ronaldo, Fatih Terim, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:17 Kaynak: İHA

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