Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

46 dakika önce

Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor.

Ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bütün seferler iptal edilirken, Bozcaada'ya ise bazı seferlerin iptal olduğu belirtildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, Kabatepe-Gökçeada hattında bütün seferlerin, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 07: 15 ve 10: 00 seferleri ile Bozcaada'dan 08: 00 ve 11: 00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:29 Kaynak: İHA

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