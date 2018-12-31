Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor.

Ada seferlerine fırtına engeli



ÇANAKKALE - Çanakkale'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bütün seferler iptal edilirken, Bozcaada'ya ise bazı seferlerin iptal olduğu belirtildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, Kabatepe-Gökçeada hattında bütün seferlerin, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 07: 15 ve 10: 00 seferleri ile Bozcaada'dan 08: 00 ve 11: 00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kamyon Kasasında Deveye Sopalı İşkence

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı

İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak

Reza Zarrab'ın Yanına Giden Ebru Gündeş, Son Haliyle Şaşırttı: Hamile mi?