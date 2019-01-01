Ada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Çanakkale'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor.
Çanakkale
'de hava muhalefeti deniz seferlerini aksatıyor. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada
'ya yapılması planlanan bütün seferler iptal edilirken, Bozcaada
'ya ise bazı seferlerin iptal olduğu belirtildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, Kabatepe-Gökçeada hattında bütün seferlerin, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 07: 15 ve 10: 00 seferleri ile Bozcaada'dan 08: 00 ve 11: 00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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