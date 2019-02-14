Ada Seferlerine Fırtına Engeli
24 dakika önce
Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale
'de, etkili olan fırtına Gökçeada
ve Bozcaada
'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal olurken, Gökçeada'ya tüm seferler iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Bozcaada- Geyikli
hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağını duyurdu. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:17 Kaynak: İHA
Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı
Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu
Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
Yeni Askerlik Sistemine Göre Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı Olmayacak