Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

44 dakika önce

Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise, saat 15.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

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