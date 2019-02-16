Ada Seferlerine Fırtına Engeli
44 dakika önce
Ada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Ada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise, saat 15.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi