Ada Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale
'de, etkili olan fırtına Gökçeada
ve Bozcaada
'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:51 Kaynak: İHA
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart
DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi