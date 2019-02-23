Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Ada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]