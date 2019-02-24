Ada Seferlerine Fırtına Engeli
6 dakika önce
Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal olurken, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.
Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal olurken, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:00 Kaynak: İHA
Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı
Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler
TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir
İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu