Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

6 dakika önce

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal olurken, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

Ada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal olurken, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

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