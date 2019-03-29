Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, Cuma günü Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerin iptal edildiğini, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel
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