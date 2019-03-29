Son Dakika Haberleri: Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Ada Seferlerine Fırtına Engeli

2 saat önce

Çanakkale'de etkili olan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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Çanakkale'de etkili olan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında ve Geyikli-Bozcaada hattındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Güncel
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