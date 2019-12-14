Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Ada seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Çanakkale'de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan GESTAŞ, elverişsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

Ada seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Çanakkale'de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan GESTAŞ, elverişsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "14.12.2019 Cumartesi günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
18:22 Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:21 Manisa cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı - Son Dakika
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
18:20 Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika
18:18 Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]