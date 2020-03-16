Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında yolcu ve araçların deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, şiddetli poyraz nedeniyle ada seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin Gestaş'ın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada; " 16.03.2020 Pazartesi günü Kabatepe- Gökçeada ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. Geyikli- Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu seferlerinin aralıksız olarak devam ediyor.