Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Ada seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, "26.03.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 10.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
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