Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yarın beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri ile Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferleri, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. - ÇANAKKALE