Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi - Son Dakika Spor

Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi

6 saat önce

Adana'da Ada Sokağı Ortaokulu, Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birincisi oldu.

Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi, System.String[]

Adana'da Ada Sokağı Ortaokulu, Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birincisi oldu.


Asım Savaş Spor Salonunda yapılan müsabakalar Sonunda Ada Sokağı Ortaokulu Hentbol Takımı Adana İl birincisi oldu. Orhan Gazi Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif Ortaokulu üçüncü ve Nuri Zekiye Has Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.


Müsabakaların ödül töreninde konuşan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Oldukça güzel ve mücadelenin hiç bitmediği maçlar seyrettik. Bir takım sporu olan hentbolun gençler arasında bir birlik ve beraberlik duygusu geliştirdiğine inanıyorum. Başarılı olan takım sporcularımızın daha çok çalışıp ileri ki maçlarda ilimizi en iyi bir şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır" dedi.


Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Ada Sokağı Ortaokulu Müdürü Ali Türkmen, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Gençlik ve Spor Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç ile Hentbol Adana İl Temsilcisi Atilla Güneş müsabakaları yakından takip etti. - ADANA

Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da engelli şahsın aracını çaldılar
Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu

Son Dakika Haberleri
17:00 Isparta Davraz'da Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı - Son Dakika Spor
16:59 Erciyes'te kayak heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor
16:54 Cezayir ve Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı ikili kamp yaptı - Son Dakika Spor
16:44 İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi - Son Dakika Spor
16:40 Yunusemre U16 takımı play-off'u garantiledi - Son Dakika Spor
16:17 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
16:02 Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]