Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi - Son Dakika Spor

Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi

13 saat önce

Adana'da Ada Sokağı Ortaokulu, Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birincisi oldu.

Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi, System.String[]

Adana'da Ada Sokağı Ortaokulu, Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birincisi oldu.


Asım Savaş Spor Salonunda yapılan müsabakalar Sonunda Ada Sokağı Ortaokulu Hentbol Takımı Adana İl birincisi oldu. Orhan Gazi Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif Ortaokulu üçüncü ve Nuri Zekiye Has Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.


Müsabakaların ödül töreninde konuşan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Oldukça güzel ve mücadelenin hiç bitmediği maçlar seyrettik. Bir takım sporu olan hentbolun gençler arasında bir birlik ve beraberlik duygusu geliştirdiğine inanıyorum. Başarılı olan takım sporcularımızın daha çok çalışıp ileri ki maçlarda ilimizi en iyi bir şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır" dedi.


Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Ada Sokağı Ortaokulu Müdürü Ali Türkmen, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri verdi. Gençlik ve Spor Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç ile Hentbol Adana İl Temsilcisi Atilla Güneş müsabakaları yakından takip etti. - ADANA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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