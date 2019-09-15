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Ada sokak, Tahmis caddesi ve Hastane caddesinde çalışmalar başladı

44 dakika önce

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ada Sokak, Tahmis Caddesi ve Hastane Caddesi'nde alt yapı ve üst yapının tamamen yenilenmesi projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı.

Ada sokak, Tahmis caddesi ve Hastane caddesinde çalışmalar başladı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ada Sokak, Tahmis Caddesi ve Hastane Caddesi'nde alt yapı ve üst yapının tamamen yenilenmesi projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı.


Nevşehir kent merkezindeki ana yolları modern bir görünüme kavuşturarak alt yapılarını tamamen yenileyen Nevşehir Belediyesi şimdi de Nissara AVM karşısındaki Hastane Caddesi (Gözlükcüler Caddesi) girişinden başlayarak Tahmis Caddesi'ne buradan da Sarraflar Çarşısı girişinden eski Bölükbaşı AVM'nin bulunduğu Ada Sokağın sonuna kadar olan yolda alt yapı ve üst yapı çalışması gerçekleştiriyor.


Proje içerisindeki cadde ve sokakların alt yapısı ve üst yapısını tamamen yenilenerek modern ve estetik bir görüntüye kavuşturmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarına hafta sonu sabah erken saatlerden itibaren başladı.


İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ada Sokak'ta bulunan parke taşlar başka bölgelerde gerçekleştirilecek olan yol onarım çalışmalarında değerlendirmek üzere sökülürken söküm işleminin tamamlanması ile birlikte alt yapı çalışması gerçekleştirecek. 50-60 yıllık içme suyu hattını tamamen yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşturacak olan belediye ekipleri ayrıca bu bölgelerde daha önce bulunmayan yağmur drenaj hattını da oluşturacak. Aşırı yağışlarda hem esnafların hem de yayaların mağdur olmaması için Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi'nde olduğu gibi yağmur suyu kanallarını bu bölgede de imal edecek olan ekipler alt yapıyı tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını başlatacak.


Ada Sokak, Tahmis Caddesi ve Hastane Caddesi'ndeki yolları asfalt yerine şehrin dokusuna da uygun olarak andezit doğal taşla kaplayarak çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirecek olan belediye ekipleri, tüm bu çalışmalarını 5 Ekim 2019 tarihine kadar tamamlamayı hedefliyor. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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