Ada Spor Merkezi'nde eğitimler başladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Belediyenin yapımını sürdürdüğü Ada Spor Merkezinin biten bölümlerinde pek çok Çaycumalı çocuk spor eğitimi alıyor.

Merkezin hemen yanında bulunan içinde yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan spor merkezinin ince işleri için ihaleye hazırlanılıyor. Çalışmaların sürdüğü tesislerin yapımı tamamlanan bölümlerinde, daha şimdiden birçok çocuk spor eğitimi almaya başladı. Batı Karadeniz'in hiçbir ilinde bulunmayan, büyük bir spor kompleksi olması planlanıyor.

Düzenlenen yaz okulunda okçuluk, tenis, bocce, futbol, akıl ve zeka oyunları, jimnastik, dans gibi branşlarda dersler veriliyor. Birçok Çaycumalı çocuğun, yaz ayını sporla değerlendirdiği merkezde, okuma salonları da bulunurken eğitim görülen branşlarla ilgili teorik dersler de veriliyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmenin temel hedef olarak belirlendiği merkezde, gençlerin iyi birer sporcu olmaları kadar sportmen olarak yetişmeleri için elde etmesi gereken kültürel kazanımlar da önemseniyor. - ZONGULDAK