Son Dakika Haberleri: Ada Treni Merkeze Gelecek"

Ada Treni Merkeze Gelecek"

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Ada Treni'nin kent merkezine kadar getirileceğini belirterek, "Nasıl geleceği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Ada Treni Merkeze Gelecek
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Ada Treni'nin kent merkezine kadar getirileceğini belirterek, "Nasıl geleceği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alttan ya da üstten bir şekilde gelecek. İki tür proje hazırlattık, birisi tünel şeklinde diğeri de Japonya örneğinde olduğu gibi yukarıdan hazırlandı." dedi.

Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ocak Pazar günü Sakarya'yı ziyaret edeceğini anımsatarak, programlarla ilgili gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Belediyeciliğin, hizmet etmek manası taşıdığını aktaran Yüce, insanın doğumdan ölüme kadar yapılabilecek bütün faaliyetlerde belediyeciliğin yer aldığını kaydetti.

Belediye hizmetlerinin vatandaşlara ne kadar sıcak götürülürse onların yaşam standartlarını ne kadar yükseltirse ciddi bir şekilde hizmet belediyeciliğinin gerçekleştirilmiş olacağına değinen Yüce, hizmetlerin yanına sevgilerini ve gönüllerini katabilmeleri halinde gönül belediyeciliğini yapmış olacaklarını ifade etti.

Yüce, daha önce kentte farklı belediyelerde görevler yaptığını ve şehirden hiçbir zaman kopmadığını anlatarak, "Sakarya ile ilgili hayallerimiz var. Bugüne kadar yapılanları takdirle karşılıyoruz. Eksikler varsa onları tamamlayacağız. Kimin döneminde yapıldığının önemi yok, ayrım yapmıyoruz. Doğrunun üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

"Sakarya bir tarım kenti"

Sakarya bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Yüce, "Katma değeri yüksek olan ürünlerimizi burada yetiştirmek için ciddi manada gayret sarf edeceğiz. Sakarya'mızda fidancılık ön plana çıkmaktadır. Dış mekan ve iç mekan süs bitkiciliği konusunda Türkiye'de ve dünyadan bir numara nasıl olunabilir biz de belediye olarak müteşebbislerimizin desteğiyle yapacağız." şeklinde konuştu.

"Ada Treni dönecek"

Şehirde sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini, onların talepleri ile fikirlerini dinlediğini aktaran Yüce, Ada Treni'nin kent merkezine getirileceğini söyledi.

Nasıl geleceği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yüce, "Alttan ya da üstten bir şekilde gelecek. İki tür proje hazırlattık, birisi tünel şeklinde diğeri de Japonya örneğinde olduğu gibi yukarıdan hazırlandı. Detay projesini seçimlerden sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz. Söz ağızdan çıktığı zaman süre başlamıştır. Bu kapsamda çok önemli kurumlarla çalışmalarımız olacak. 'Yaptım, gitti' ile olacak iş değil. Bizim niyetimiz başladığımız günden sonra en kısa sürede Ada Treni'ni merkeze getirmek." diye konuştu.

Kentte bir katlı otopark ihtiyacının olduğuna değinen Yüce, konuyla ilgili hazırladığı projeyi gazetecilerle bir araya gelerek açıklayacaklarını kaydetti.

"Eylem planımızı hazırladık"

Yüce, 5 ana eksen 10 alt eksen çerçevesinde toplamda 25 detay projeden oluşan eylem planı hazırladıklarını dile getirerek, "Beş ana eksenimiz içerisinde önceliğimiz sosyal belediyecilik var. Sonrasında kültür, ekonomi, turizm ve spor geliyor. Tüm projelerimizi bu eksenler etrafında hazırlıyoruz." dedi.

Sakarya'nın tüm ilçelerinin hizmeti büyükşehir belediyesinden beklediğini anlatan Yüce, "Tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarını, şehir merkezindelermiş gibi karşılamaya gayret göstereceğiz. Hayatta en güzel şey dua almak. Biz de dua almak için buradayız. Dua almak için hizmet etmek gerekir. Emeği, sevgiyi başarıya giden yol olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Japonya, Ekrem Yüce, belediye başkan adayı, Sakarya, Ekonomi
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