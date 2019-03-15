Ada Treni Seferlerinin Yeniden Başlatılması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ada Treni seferlerinin tekrar başlatılması kararına ilişkin, "Stadyumun ardından Tren Garı'nda da kazandık.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ada Treni seferlerinin tekrar başlatılması kararına ilişkin, "Stadyumun ardından Tren Garı'nda da kazandık. Şehrimize, hayatımıza, geleceğimize birlikte sahip çıktık. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, Ada Treni seferlerinin tekrar Adapazarı Garı'na gelecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Benzer bir sürecin Atatürk Stadyumu hakkında da yaşandığını anımsatan Özkoç, "Stadyumun ardından Tren Garı'nda da kazandık. Şehrimize, hayatımıza, geleceğimize birlikte sahip çıktık. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Özkoç, sürece destek veren sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve CHP üyelerine teşekkürlerini iletti.

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