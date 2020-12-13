ADA VAPURU KISITLAMADAN MUAF OLANLARLA YOLA ÇIKTI - Son Dakika
ADA VAPURU KISITLAMADAN MUAF OLANLARLA YOLA ÇIKTI
13.12.2020 13:27
SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken yağışlı havaya aldırmayan aralarında turistlerin de bulunduğu kısıtlamadan muaf olan 25 yolcusuyla Kadıköy'den kalkan Adalar vapuruna bindi.
SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken yağışlı havaya aldırmayan aralarında turistlerin de bulunduğu kısıtlamadan muaf olan 25 yolcusuyla Kadıköy'den kalkan Adalar vapuruna bindi. Yaklaşık 650 yolcu kapasitesine sahip vapurda zaman zaman fotoğraflar çeken kişiler arasında, yanlarında evcil hayvanlarını getirenler de görüldü. Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapur yolcularıyla Adalar'a hareket etti.
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13.12.2020 13:37:56. #1.11#
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