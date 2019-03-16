Son Dakika Haberleri: Ada Yolcu Trenleri Yeniden Seferde

Ada Yolcu Trenleri Yeniden Seferde

1 saat önce

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen Ada Yolcu Trenleri yeniden seferlerine başladı.

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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce işletilen Ada Yolcu Trenleri yeniden seferlerine başladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ada Yolcu Treni güzergahında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Daha önce Mithatpaşa- Pendik hattında hizmet veren trenlere yeni güzergahlar eklenerek, bugün ilk sefer Adapazarı'ndan gerçekleştirildi. Pendik ve Gebze istasyonlarında Marmaray ile entegre olan Ada Yolcu Treni, Adapazarı'ndan ilk seferine 05.45'te, Pendik'ten 08.05'te başladı. Trenler, seferlerini 1 saat 50 dakikada tamamladı.

Ada Yolcu Trenleri, Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, Büyükderbent, Köseköy, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarında duruyor.

Toplam 320 kişi taşıyabilen trenler, 4 adet 80 kişilik pulman tipi vagonlarla hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Gebze, Adapazarı, Pendik, Ekonomi
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