Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı

22.10.2020 15:33

Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe kışa hazırlanıyor.

Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe kışa hazırlanıyor. Pırasa, kereviz, lahana, brokoli gibi kış sebzelerinin dikimine başlanan Adabahçe'de binlerce yerli tohum da toprakla buluşacak.

Belediyeye ait arazileri üretime açan Kuşadası Belediyesi tarafından "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile yaşama geçirilen Adabahçe'de tamamlanan yaz sebzeleri hasadının ardından kış hazırlıklarına başlandı. Haziran ayında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ilk yerli fidelerin toprakla buluşturulması ile başlayan Adabahçe'den yaz döneminde toplam 2 bin 100 kilogram mahsul toplandı. Elde edilen mahsul, proje kapsamında faaliyete başlayan AdaMarket Ekspres araçları ile Kuşadalılara ulaştırıldı.

"Kışlık sebzeler toprakla buluştu"

Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönüm üzerinde kışlık sebzelerin yerli fide ve tohumlarının ekim ve dikim çalışmaları devam ediyor. Kış sezonu için şu ana kadar 13 bin adet yerli pırasa, kereviz, lahana, karnabahar, brokoli fidesinin dikildiği Adabahçe'ye ayrıca binlerce ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla, bezelye ve soğan tohumu ekildi.

"Bahçeden sofraya"

Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları ise Adabahçe'den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dahilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres araçları büyük ilgi görüyor.

"Toprak berekettir"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm kenti kimliği ile ön plana çıkan Kuşadası'nın tarımsal üretime uygun bir iklime, bereketli topraklara ve su kaynaklarına sahip olduğunu belirtti. Başkan Ömer Günel, "Adabahçe projesinin, pandemi dönemi ile birlikte bir kez daha gündeme gelen sağlıklı gıdaya ulaşım sorununu yerelde aşmak ve Kuşadası'nı kendi kendine yeten bir kent haline getirmek amacıyla atılmış çok önemli bir adım. Toprak berekettir. Bire bin verir. Milyonlarca insanın açlık çektiği dünyada kimsenin bir karış toprağı bile ziyan etme lüksü bulunmamaktadır. Bu nedenle 'toprağa sarıl, üretime katıl' dedik ve yaz dönemi hasadından 2 bin kilonun üzerinde mahsul elde ettik" dedi.

Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı
Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı
Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı
Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı
Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Pırasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adabahçe'de kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

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