Adabahçe projesinde hasat vakti başlıyor - Son Dakika

Adabahçe projesinde hasat vakti başlıyor

Kuşadası Belediyesi'nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan yerli fideler filizlenmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan yerli fideler filizlenmeye başladı.

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Adabahçe'den yaklaşık 2 hafta sonra elde edilecek mahsul, Adamarket Ekspres aracı ile uygun fiyata vatandaşlara ulaştırılacak.


Kuşadası Belediyesi tarafından"Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe projesi, ilk meyvesini vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinin 7 dönümü üzerine yerli patlıcan, domates, yerli salatalık, kabak, biber ve acı-tatlı kıl biber fidesi dikimi yapılarak börülce, acur karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekilmişti. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından toprakla buluşturulan fide ve tohumlar filizlenmeye başladı. Adabahçe'den elde edilecek ürünler, 15 gün içerisinde AdaMarket Ekspres aracının raflarındaki yerini alacak. Geçtiğimiz haftalarda hizmete giren AdaMarket Ekspress aracı, satışa yerli üreticiden temin edilen ürünler ile başlamıştı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerli tarımsal üretime yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek "Kuşadası, konumu ve iklimiyle önemli bir tarım kenti. Bu bereketli toprakları ata tohumları ve yerli fidelerle buluşturmak istedik. Bu hedefle başlattığımız Adabahçe projesi çok yakın zamanda ilk meyvesini verecek. Adabahçe hasadından elde edilecek mahsuller, 3 haftadır yerli üreticimizden temin ettiğimiz ürünleri satışa sunduğumuz AdaMarket Ekspres aramız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Değirmendere, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adabahçe projesinde hasat vakti başlıyor - Son Dakika
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