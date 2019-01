Adac Araştırdı: İşte En Çevre Dostu Otomobiller ve En Kötüleri...

ADAC'ın emisyon salımı ve yakıt tüketimi miktarlarını baz alarak yaptığı 'hangi araçlar daha çevre dostu' araştırmasında elektrikli, hibrit ve doğalgaz motorlu araçlar başı çekti. 109 model araştırmaya tabi tutuldu. Test yapılan araçlar arasında eylül 2019'da tüm otomobiller için geçerli olan en yeni egzoz gazı normlarına sahip Euro 6d-TEMP modelleri de var. Euro 6d-TEMP araçların emisyon salımı sadece laboratuvarda değil, trafikte de ölçüldü. Bu otomobiller eski egzoz gazı normlarına sahip benzin ve dizel motorlu araçlara kıyasla çevreye daha az zararlı. Ama ADAC, her zaman değil diyor. Bu modeller çevreye daha az zehirli gaz salıyor ama bu onların daha az yakıt harcadıkları anlamına gelmiyor. ADAC'ın araştırmasına göre Opel Grandland X 2.0 dizel otomatik otomobiller 100 km'de 6.9 litre yakıt harcıyor ve kilometre başına 217 gram karbondioksit gazı (CO2) salıyor.



EN İYİ 7 MODEL



Araştırmada en yüksek not olan beş yıldız alan çevre dostu en iyi 7 otomobil modelleri şöyle:



VW e-Golf (elektro)



VW e-up (elektro)



BMW i3s (94 Ah) elektro



Smart fortwo coupe EQ (elektro)



Hyndai Kona Elektro (64 kWh) elektro



Fiyat Panda 0.9 8V Twinair natural Power (doğalgaz, 6b)



Nissan Leaf (40 kWf) elektro



EN KÖTÜLERİ En kötü değerlere sahip olan otomobillerin başında ise SsangYong Rexton 2.2 dizel 4WD otomotik vites geliyor. Güney Kore yapımı bu otomobiller 100 km'de 9.5 litre yakıt harcıyor ve kilometre başına 300 gram CO2 salıyor. Ayrıca bu otomobillerin SCR katalizatörü bulunmadığı için çevreye ve sağlığa zararlı azot oksit (Nox) emisyon salımı çok yüksek. Çevre dostu sıralamasında sıfır puan alan bir diğer otomobil ise Kia Sorento 2.2 CRDİ AWD otomatik. Kia Sorento kilometre başına 255 gram CO2 gazı salıyor.



4 YILDIZ ALANLAR



ADAC sıralamasında 4 yıldız alan 8'inci sıradan 37'inci sıralamaya kadar otomobil modelleri şöyle:



*Toyota Yaris 1.5 Hybrid 6b



Hyndai Nexo (hibrit)



Opel Astra 1.4 CNG (Doğalgaz, 6b)



Tesla Model x 100 D (Elektro)



VW Caddy 1.4 TGİ BlueMotion (Doğalgaz, 6b)



VW up GTİ (Otto, 6d-TEMP)



Lexus CT 200h Automatik (Hibrit, 6b)



Jaguar İ-Pace EV400 S AWD (Elektro)



Kia Ceed 1.6 CRDİ, dizel 6d-TEMP



Skoda Fabia 1.0 TS 6d-TEMP



Nissan e-NV200 Evalia (40 kWh) 7 koltuklu, elektro



Mercedes C 220d 9G-Tronic, dizel, 6d-TEMP



Mercedes C 220d T-Modell 9G-Tronic, dizel, 6d-TEMP



Mini One, 6d-TEMP



Opel Astra 1.6 dizel 6d-TEMP



Suzuki Swift 1.2 Dualjet Allgrip 6c



BMW 218d dizel, 6d-TEMP



Peugeot 508 2.0 BlueHDİ 160 EAT8, dizel 6d-TEMP



Renault Clio Tce 90 6b



Volvo V60 D3, dizel 6d-TEMP



BMW X1 sDrive18d Steptronic, dizel 6d-TEMP



Hyndai İ20 1.0 T-GDI, 6d-TEMP



Mercedes A200 7G-DCT, 6d-TEMP



Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDİ 180 EAT8, dizel 6d-TEMP



VW T-Roc 1.5 TSİ ACT, 6c



Kia Ceed 1.4 T-GDI, 6d-TEMP



Seat Arona 1.0 EcoTS, 6b



Skoda Octavia 1.5 TSI ACT DSG, 6c



VW Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT DSG, 6c

