ADAC Opel e-Rally Cup'ın yarış takvimi belirlendi - Son Dakika

ADAC Opel e-Rally Cup'ın yarış takvimi belirlendi

15.01.2021 23:53
ADAC Opel e-Rally Cup'ın yarış takvimi belirlendi, System.String[]

Elektrikli tek marka ralli kupası ADAC Opel e-Rally Cup mayıs 2021'de başlıyor.

Elektrikli tek marka ralli kupası ADAC Opel e-Rally Cup mayıs 2021'de başlıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre yarış, Alman Ralli Şampiyonası (DRM), ulusal etkinlikler ve Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) dahil olarak sekiz ayaktan koşulacak. Kayıtlar ocak ayında, araç teslimatları ise mart ayında başlayacak.

ADAC Opel e-Rally Cup, mayıs 2021'de ilk sezonu ile start alacak. Sezon hazırlığı kapsamında aralık ayında ralli simülasyonları yapıldı. Opel Corsa-e Rally planlandığı gibi mart ayında müşteri ekiplerine teslim edilecek.

ADAC Opel e-Rally Cup'ın ilk sezonunda 8 yarış planlanıyor. Bunların yarısı Alman Ralli Şampiyonası'na (DRM) dahil olarak koşulacak. Buna ek olarak 70 kilometrelik özel etaplardan oluşan tek günlük ulusal yarış etkinliği, Rally-e 70 kapsamında da üç yarış koşulacak. Ekipler ayrıca ağustos ayının son haftasında çok özel bir yarışa dahil olacak. Yarışçılar, Zlin çevresinde koşulan ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti ayağı olan Barum Rallisi'nde uluslararası seyirci önünde parkura çıkacak.

Yarışçılar, 7-8 Mayıs'ta ADAC Rallye "Rund um die Sulinger Bärenklaue" ile sezon başlamadan önce, nisan ayında yapılacak özel bir test etkinliğinde Opel Corsa-e Rally yarış otomobilini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Daha önceki ADAC Opel Rally Cup etkinliklerinde olduğu gibi yarışçıları toplam 100 bin Avro'luk para ödülü bekliyor. En hızlı genç yetenekler ADAC Opel Rally Junior Team 2022 kapsamında yeni Opel Corsa Rally4 ile uluslararası parkurlara çıkma fırsatı kazanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Opel Motorsporları Direktörü Jörg Schrott kupanın, dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası olduğunu belirterek başlangıcını dört gözle beklediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Son aylarda yaşanan zorlu koşullara rağmen Opel Corsa-e Rally'nin geliştirilmesi ve ADAC Opel e-Rally Cup'ın ilk sezonunun tasarımı tamamlandı. Baharda yapılacak ilk start için dört gözle bekliyoruz. Elektrikli rallinin yalnızca sürdürülebilir değil, aynı zamanda kesinlikle heyecan verici olduğunu göstermek için yarışçılar ve izleyenler için çekici bir paket oluşturduğumuza inanıyoruz."

ADAC Motorsporları Başkanı Thomas Voss ise "Genç yetenekleri, Alman Ralli Şampiyonası ve ulusal R70 yarışları olmak üzere keyifli bir sezon bekliyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir ayağına dahil olmak ADAC Almanya Rallisinin eksikliğini telafi ediyor. Geçtiğimiz aylar yoğun ve zorlu geçti. İlkbaharda her şeyin yolunda gitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ADAC Opel e-Rally Cup 2021'in yarış takvimi şu şekilde:

"7-8 Mayıs ADAC Rallisi 'Rund um die Sulinger Bärenklaue' DRM, 28-29 Mayıs AvD Sachsen Rallisi, Zwickau DRM, 11-12 Haziran ADAC Rallisi Stemwede DRM, 14 Ağustos Oberehe Rallisi, Hillesheim R70, 27-29 Ağustos Barum Czech Rallisi, Zlin ERC, 18 Eylül ADAC Hinterland Rallisi, Dautphetal R70, 2 Ekim ADAC Wartburg Rallisi, Eisenach R70, 15-16 Ekim ADAC 3-Städte Rallisi, Freyung DRM."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ADAC Opel e-Rally Cup'ın yarış takvimi belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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