Kütahya'da Adaçayı hasadı başladı

70 ton adaçayı üretimi hedefleniyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde adaçayı hasadına başlandı.

Karbasan köyünde 61 ailenin adaçayı üretim işiyle uğraştığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," Köyümüzde 2021 yılı adaçayı hasadına başladık. Yaklaşık 300 dönüme yakın adaçayı ekim alanlarından bu sene 70 ton adaçayı üretimi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Köyümüz şu anda Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelmiştir. Köyümüzde toplam 61 aile adaçayı üretim işiyle uğraşmakta ve geçimini adaçayından sağlamaktadır. Devletimizden bizlere fide desteğini arttırmasını ve köyümüzün aromatik bitki yetiştiriciliği merkezi haline getirilmesini istiyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan, " İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2016-2019 yılları arasında yapmış olduğu projelerle Karbasan köyümüzde 53 çiftçimize adaçayı fidesi dağıtarak 100 dekar alanda adaçayı üretimine başlandı. 2019 yılında Orköy Projesiyle 8 çiftçimize 40 dekar arazide adaçayı üretimi devam etti. Çalışkan köylüler devletimizin verdiği adaçayı fidelerine sahip çıkarak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladılar. Yıllar itibarıyla pazar oluşmaya başladı. Şu an Karbasan köyümüz Kütahya ili ve Türkiye genelinde adaçayı merkezi haline geldi. Ben öncelikle çiftçilerimize, devletimizin vermiş olduğu adaçayı fidelerine sahip çıkıp aile ekonomilerine katkı sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya ve Hisarcık Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konunun takipçisi olduklarını biliyoruz. Bu nedenle Karbasan köyümüzde aromatik bitkilerle ilgili çalışmalara devam etmelerini talep ediyoruz. Karbasan köyünde daha farkı ürünlerin bahçelerinin kurularak hem köyümüze, hem Kütahya'ya, hem de ülkemiz aromatik bitkilerine katkı sağlayan bir köy haline gelmesini istiyoruz. Bizde Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak üretilen ürünleri filiz şeklinde paketleyip raflarda satılacak hale getirdik. Bununla ilgili çalışmalarımız çerçevesinde Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında patentini ve tescilini aldığımız ismimizle Allah nasip ederse bu yılki hasat yeni ürünümüzle raflarda yerini alacaktır. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak gerekli izinleri alıp, paketlemeyle ilgili çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"Adaçayı yağı çıkarma çalışmalarına da başlayacağız"

Kütahya Valiliği ve Hisarcık Kaymakamlığının destekleriyle temin ettikleri distilasyon makinesiyle adaçayı yağı çıkarma çalışmalarına da başlayacaklarını söyleyen Başkan Yusuf Çalışkan," Karbasan köyünde üretilen endemik ve aromatik bitkilerle ilgili yağı çıkarılacak ürünlerin yağını çıkartmak, paketlenecek ürünleri paketleyerek raflarda yerini alacak hale getireceğiz. Yaptığımız bir çalışmayla Kütahya'nın değerleri ve renklerini birleştirerek, üzerinde Kütahya'nın değerler görseliyle renkleri olan koyu ve açık mavi görsellerin bulunduğu Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında Karbasan köyünde üretilen ürünleri raflarımıza koymaya başlayacağız. Karbasan köyümüzdeki çalışmalara destek veren Köy Muhtarımıza ve ürünlerine sahip çıkan çiftçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağını umut ederek, bu üretimimize Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimizin yapacağı projelerle Karbasan köyümüzü Türkiye'de bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar bizlere verdikleri desteklerden dolayı Kütahya Valiliğine, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.