Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı

16.05.2022 20:58
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde nehir sularının yükselmesi üzerine adacıkta mahsur kalan 16 adet büyükbaş hayvan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde nehir sularının yükselmesi üzerine adacıkta mahsur kalan 16 adet büyükbaş hayvan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde, 16 adet büyükbaş hayvanın nehir kenarında oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine hayvan sahipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait şişme bot yardımı ile ekipler adacığa geçerek, mahsur kalan hayvanları kurtardı. - ERZİNCAN

Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Jandarma, Erzincan, Tercan, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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