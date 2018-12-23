Adacıkta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
2 saat önce
Bingöl'de nehir sularının yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 3 balıkçıyı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
Bingöl
'de nehir sularının yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 3 balıkçıyı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş balık tutmak için Genç
ilçesindeki Murat Nehri
kıyısına gitti. Balık tutmak için adacık üstüne giden 3 arkadaş, Yukarı Kalehan Baraj kapaklarının açılmasıyla adacık üzerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ile AFAD ekipleri devreye girdi. Ekipler, 3 arkadaşı bot yardımı ile kurtardı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:32 Kaynak: İHA
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