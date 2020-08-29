Adada bacağı kırılan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Adana'da adada bacağı kırılan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Karataş ilçesinde balıkçı barınağı yakınlarındaki bir adadaki lokantaya arkadaşlarıyla tekne kiralayıp giden D.E (33), kayalık alanda gezerken dengesini yitirmesi sonucu düştü.
Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan D.E'nin bacağının kırıldığı belirlendi.
Haber verilmesi üzerine adaya gelen sahil güvenlik ekipleri D.E'yi botla kıyıya taşıdı.
Yaralı D.E, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:21 - Kaynak: AA
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