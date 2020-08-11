Adada hasat bitti, 'biçerdöver' göl üzerinde taşındı - Son Dakika

Adada hasat bitti, 'biçerdöver' göl üzerinde taşındı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki adada buğday hasadında kullanılan biçerdöver, platforma yüklenip, teknelerle göl üzerinden kıyıdaki mahalleye taşındı. Biçerdöverin Beyşehir Gölü üzerinde taşındığı anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 650 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası'nda ise tarım faaliyetleri de yapılabiliyor. Adada tarlası bulunanlar çiftçilerden bazıları buğday, arpa ve nohut ekti. Buğday ve arpanın hasadı ise adaya götürülen biçerdöverle yapıldı. Hasadın ardından biçerdöver tekrar kıyıdaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Biçerdöver her yıl adaya zorluklarla götürülüp, getiriliyor. Çiftçiler biçerdöveri duba adını verdikleri platforma yüklüyor. Ardından da platformu teknelerle çekilerek Çiftlik Mahallesi'nin kıyısına ulaştırıyor. Bu yöntem adaya götürülen traktör ve diğer tarım aletleri içinde uygulanıyor.

'KORONAVİRÜSTEN UZAK ÇİFTÇİLİK YAPIYORUZ'

Adada çiftçilik yapmanın zor olduğunu belirten Cemal Erdoğan, "Adada tarım yapmanın emeği biraz daha fazla oluyor. Normal arazi gibi değil. Biçerdöveri kent kıyısından bir platformla buraya taşıyoruz. Adada çiftçi olmak biraz daha ağır şartlarda oluyor. Ada topraklarında 150 dönüme yakın bir yere buğday, arpa ve nohut ekiyoruz. Allah bereket versin bu sene de verimden memnunuz. Biçerdöveri adaya getirirken haliyle çok risk alıyoruz. Koronavirüs salgını başladığından bu yana adada sayılırız. Koronavirüsten de uzağız, temiz hava var. 20 yıldır biz bu platformla adaya biçerdöver getirip götürüyoruz" dedi.