Adada mahsur kalan 36 kaçak mülteci kurtarıldı - Son Dakika

Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme gibi desteklerde bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı ekipler, Midilli'ye gitmeye çalışan 36 mültecinin bulunduğu lastik botun motor arızası sebebiyle Pınar adasına çıktıkları ve burada mahsur kaldıkları istihbaratı aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, adada mahsur kalan 36 kaçak göçmeni kurtardı

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