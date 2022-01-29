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Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı - Son Dakika

Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı

29.01.2022 11:51

Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı Adada mahsur kalarak açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan yılkı atları, tekneyle kıyıya taşınarak koruma altına alındı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü ortasında bulunan adada mahsur kalan, donmak üzere olan aç yılkı atları için...

Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı

Adada mahsur kalarak açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan yılkı atları, tekneyle kıyıya taşınarak koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde baraj gölü ortasında bulunan adada mahsur kalan, donmak üzere olan aç yılkı atları için ekipler seferber oldu.

Tekneyle sahile taşınan atlar, bir ahırda veteriner kontrolünden geçirildikten sonra kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyü Ehme mevkiinde Keban Baraj Gölünün ortasında bulunan Karatepe adasında 4 Yılkı atının mahsur kaldığını gören balıkçılar, Çemişgezek kaymakamlığına haber verdi. Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'un talimatı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Balıkçı tekneleri ile adaya çıkan ekipler, günlerce kar altında kalan açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan atları önce besledi, ardından kurtarmak için harekete geçti. Jandarma başta olmak üzere herkesin büyük emek verdiği çalışma sonrasında atlar, teknelere yüklenerek kıyıya çıkartıldı. Kurtarılan atlar köyde bir ahıra yerleştirildi ve veteriner hekim kontrollerinden geçirildi. Koruma altına alınan atların kışı ahırda geçireceği bildirildi.

Veteriner Hekim Aziz Ramazan Güleç, "4 atımızı ıssız adadan kurtardık. Yoğun bir kar yağışımız vardı. Atlarımızın durumu şuan için iyi. Sadece bir atımızın yarası var. Ama genel olarak durumları iyi" dedi.

Durumdan bilgilerinin olmasının hemen ardından atları imkanlar dahilinde kurtarmak için seferber olduklarını aktaran Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, "Bize gelen bilgi üzerine adada mahsur kalan 4 atın kurtarılması için ekiplerimizi seferber ettik. Çok şükür 4 atı imkanlarımız dahilinde adadan alarak bir ahıra yerleştirdik. Sağlık durumlarını bir süre veteriner hekimlerimiz takip edecek.

Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı
Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı
Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı

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Çemişgezek, Veteriner, Tunceli, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adada mahsur kalan atlar teknelerle kurtarıldı - Son Dakika


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