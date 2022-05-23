- Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de suya düşen ve ardından yüzerek çıktığı adacıkta mahsur kalan genci ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunçayır baraj gölü kenarında piknik yapan 3 gençten biri dengesini kaybederek suya düştü. Yüzerek adaya çıkan genç burada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bot ile adaya geçen ekipleri genci kurtardı. Kurtarılan genç sağlık ekiplerin teslim edildi.