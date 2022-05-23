Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

23.05.2022 12:24

- Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı Tunceli'de suya düşen ve ardından yüzerek çıktığı adacıkta mahsur kalan genci ekipler kurtardı.

- Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de suya düşen ve ardından yüzerek çıktığı adacıkta mahsur kalan genci ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunçayır baraj gölü kenarında piknik yapan 3 gençten biri dengesini kaybederek suya düştü. Yüzerek adaya çıkan genç burada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bot ile adaya geçen ekipleri genci kurtardı. Kurtarılan genç sağlık ekiplerin teslim edildi.

Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı
Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı
Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı
Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı

YORUMLAR
500
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Adada mahsur kalan genci ekipler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement