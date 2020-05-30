Adadaki kirazlarını jandarma topladı, Vefa ekibi sattı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, Keban barajının su toplamasıyla adaya dönüştürdüğü tepede 15 yıl önce diktiği 4 bin kiraz ağacındaki meyveler, Ziya Abay'ın (81) talebi üzerine jandarma tarafından toplanıp, Vefa ekibi tarafından satıldı.

Tunceli ile Elazığ arasında Keban barajı gölü üstündeki adaya yıllar önce yerleşen ve buraya diktiği kirazlarla adanın yeşile dönüşmesine katkı sunan Ziya Abay'ın, bu sene kirazları yeniden olgunlaştı. 65 yaş üstü olduğu için ada dışına da gidemeyen Abay, jandarma ihbar hattı 156'yı arayarak, destek istedi.

VALİ SONEL DEVREYE GİRDİ

Durumun Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e bildirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grupları, jandarma ve Polis memurları adaya giderek, kirazları topladı. Daha sonra toplanan kirazlar Vali Sonel tarafından satın alındı. Vefa Sosyal Destek Grupları, Vali Sonel'in talimatıyla toplanan kirazları daha önce belirlenen adreslerdeki 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttı. Böylece Abay'ın hem talebi yerine getirildi hem de kirazları satıldı.