Adağı koyunu dağıtamayınca, bağışladı - Son Dakika

ADANA'nın Feke ilçesinde yaşayan Hasan Demirbağ (80), torununun dünyaya gelmesi nedeniyle adağı olan kurbanı koronavirüs salgını nedeniyle dağıtamayınca, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışladı.

İlçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Demirbağ, 5 yıl önce evlenen oğlu çocuk sahibi olamayınca adak adadı. Nisan ayında torun sahibi olan Demirbağ, adağı olan koyunu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kesip, vatandaşlara dağıtamadı. Bunun üzerine Feke Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na haber veren Demirbağ, adağı olan koyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere görevli Fatih Akça'ya teslim etti. Demirbağ, "Oğlum şu an Van'da öğretmen olarak görev yapıyor. Hastalığın yayılması nedeniyle kimseye bulaşmasın diye yasin okutup, yemek dağıtamadım. Ben de devletimize bağışladım" dedi.

Fatih Akça ise salgın döneminde hastalığın yayılmaması için organizasyonunu iptal eden Demirbağ'a teşekkür ederek, "İnşallah Allah adağını kabul etsin. Feke'de bulunan gerçek ihtiyaç sahiplerine bu koyunun etlerini teslim edeceğiz" diye konuştu.