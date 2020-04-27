Adalar'a gelenlerin izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

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Adalar'a gelenlerin izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor
6 saat önce
Korona virüs önemleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını duyurulmasının ardından polis ekipleri Adalar'a gelen vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeye başladı.
Korona virüs önemleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını duyurulmasının ardından polis ekipleri Adalar'a gelen vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeye başladı. Kınalıada'da iskele çıkışlarında bekleyen polis ekipleri vatandaşların tek tek kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor.
Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinde teyakkuz halindeydi. Kınalıada'da bekleyen polis ekipleri gelen yolcuların kimliklerini ve izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ise Kınalıada'ya alınmadıı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:45 Kaynak: İHA
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