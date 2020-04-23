ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA-1 - Son Dakika
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ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA-1
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlanıyor. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.
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24.04.2020 03:42:22. #1.13#
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