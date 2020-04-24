ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA - Son Dakika

ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan, 31 Mayıs gününe kadar belirli istisnalar dışında durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlanıyor. 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

Konuyla ilgili Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artmasıyla Adalar'a günü birlik veya ikamet etmek amacıyla yapılacak seyahatlerin, virüsün yayılımını hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olabileceği gerekçesiyle;

Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında geçici olarak, aşağıdaki istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına, Bu kapsamda; Adalar ilçesinde 23 Nisan 2020 tarihinden önce ikamet kaydı bulunanlar, ilçeye giriş-çıkış yapabileceklerdir.

Temel ihtiyaç (gıda-temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri-alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş-çıkış yapabileceklerdir. Bu şekilde giren kişiler ve girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklardır.

Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek görev belgesi ve-veya sevk irsaliyesi ile giriş-çıkış yapabileceklerdir.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, görev bölgesiyle giriş-çıkış yapabileceklerdir.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş-çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmeleri şartıyla yapabilecektir.

Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş-çıkış yapabileceklerdir.

Kaymakamlık tarafından her adada oluşturulan "SEYAHAT İZİN KURALLARI" tarafından geçici veya sürekli Seyahat İzin Belgesi;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu - kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden yakının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek olanlar,

Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri Kaymakamlık tarafından uygun bulunan kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecektir.

Adalar ilçesindeki otel, motel, kamp, kulüp ve sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyetlerinin durdurulmasına,

Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar 24.00 arasında yasaklanmasına

İlçedeki kamu kurumlarının çalışanlarının, çoğunluğunun ilçe dışında ikamet etmeleri nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına,

Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 22.04.2020 tarihinde karar verilmiştir."

ADALAR'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA 1 AY SÜREYLE KISITLAMA

Koronavirüs, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:21 Kaynak: DHA

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