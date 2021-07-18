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Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki - Son Dakika

Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki

18.07.2021 17:09
Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki, System.String[]

Adalar ilçesinde geçmiş dönemlerde her adada kurban kesilebilirken, bu sene kurban kesiminin yalnızca Büyükada'da gerçekleşebilecek olması, kurban kesmek isteyen ada halkından tepki çekti.

Adalar ilçesinde geçmiş dönemlerde her adada kurban kesilebilirken, bu sene kurban kesiminin yalnızca Büyükada'da gerçekleşebilecek olması, kurban kesmek isteyen ada halkından tepki çekti. Adalar'daki her mahallede kurban kesim ve satış alanı oluşturulması için AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Adalar ilçesinde Kurban Bayramı için kurban kesme görevini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar geçmiş dönemlerde her adaya uğrayan çıkarma gemileriyle kurbanlarını alarak kendi bahçelerinde kesim işlemini gerçekleştirebiliyorlardı. Bu sene ise yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, 5 mahalleden oluşan Adalar ilçesi için belediye tarafından belirlenen tek kurban kesim ve satış alanı Büyükada'da bulunuyor. Bununla birlikte Kınalıada ve Burgazada'da kurban satış ve kesim alanı bulunmazken Heybeliada'da Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ve İlçe Gıda Orman ve Tarım Müdürü Dr. Feramis Çiftçi'nin gayretiyle Heybeliada ormanlık alanında sadece küçükbaş hayvanların satışına izin verilen bir alan kuruldu. Heybeliada'daki küçükbaş kurbanlık satım alanı kameralarla da görüntülendi.

Öte yandan, Büyükada dışında yaşayan ada sakinleri, yalnızca Büyükada'da kurban kesim alanı olmasına büyük tepki gösterdi. Vapur dışında ulaşım olmayan Adalar İlçesi'nde her mahalleye kurban kesim alanı tahsis edilmesi için AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"Müslüman vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirememekle karşı karşıya"

Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulunan AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, "Adalar, İstanbul'un bir ilçesi ve 5 mahalleden oluşuyor. Burada her ada, Kınalı, Burgaz, Heybeli bir mahalle. Büyükada'da 2 tane mahalle var. Bunlar, Nizam ve Maden Mahallesi. Malumunuz salı günü itibarıyla da Kurban Bayramımızı icra edeceğiz. Bu vesileyle de Adalar'da insanlarımız, vatandaşlarımız, Müslüman vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirecekler. Bununla alakalı olarak Büyükada'da bir kurban satış yeri ve kurban kesim yeri oluşturuldu. Ama baktığımız zaman Heybeliada'da, Burgazada'da ve Kınalıada'da bunlarla ilgili herhangi bir çalışma 2 gün evveline kadar yapılmamıştı. Heybeliada'da Sayın Kaymakamımız, Adalar Kaymakamı'nın ve Tarım İlçe Müdürü'nün gayretleriyle bir ormanlık alanda sadece küçükbaş hayvan satışına izin verilecek bir alan oluşturuldu. Burgaz ve Kınalı'da o da yok. Geçmiş dönemlerde buraya çıkarma gemisiyle vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla tedarik ettikleri kurbanlık hayvanlarını Adalar'a getiriyorlardı. Kendi bahçelerinde de bunların kesimlerini gerçekleştiriyorlardı. Şimdi baktığınız zaman yine Kınalıada'ya hem küçükbaş hem de büyükbaşın girişi yasak. Burgaz'da ve Heybeli'de de aynı şekilde. Dolayısıyla burada gerçekten Müslüman vatandaşlarımızın dini vecibeleri yerine getirememekle karşı karşıya bırakılmış bir durum var" diye konuştu.

"Her mahallede belediye tarafından bir hayvan kesim alanı oluşturulmalı"

Sözlerine devam eden Sina Şen, "Kurban kesim alanı konusunda belediyenin bir aksiyon almadığını görüyoruz. En basitinden, Kınalıada'da taş ocakları denen bir mevki var. Şehrin merkezinden uzak. Burada vatandaşlarımıza belediye tarafından böyle bir imkan sunulabilir. Vatandaşlarımız böyle bir hizmeti alarak dini vecibelerini de yerine getirmiş olabilirler. Ama Kurban Bayramı'na birkaç günlük zaman dilimi kalmasına rağmen böyle bir aksiyon söz konusu değil. Dolayısıyla da vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirememekten de hakikaten üzüntü duymaktadırlar. Bir an evvel bu konuya çözüm bulunmasını vatandaşlarımız arzu etmektedir. Çünkü bu mağduriyetin veyahut da insanların bu işi hayata sokamamalarının şöyle bir durumu var; bir vatandaş hayvanını, Büyükada'da Aya Nikola mevkiindeki yere hayvanını getirip kesimini yaptırması gerekli. Burada kestikten sonra bunları poşetlerle iskeleye getirmesi, buradan vapurlarla 35-45 dakika arasında sürebilecek bir yolculukla Kınalıada'ya götürmesi, 30 dakikalık bir zaman diliminde Burgaz'a götürmesi çok uygulanabilir bir durum değil. Hakikaten adada yaşayan, yaz kış burada ikamet eden vatandaşlar, bu dini görevini yerine getirmek isteyenlerin bunu yapamaması, bunları zorlayıcı sebeplerle hayata geçirememesinin üzüntüsünü yaşamaktalar. Dolayısıyla her mahallede belediye tarafından bir hayvan kesim alanı oluşturulmalı ve veterinerlik hizmetlerinden yararlandırılmalıdırlar. Müslüman vatandaşlarımız da kurban vecibelerini yerine getirmeyi arzu etmektedirler" dedi. - İSTANBUL

Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki
Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki
Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki
Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki

Büyükada, Hisarcık, Adalar, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalar'a tahsis edilen tek kurban kesim alanına Adalılardan tepki - Son Dakika


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