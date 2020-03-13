Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması - Son Dakika

Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

6 saat önce

Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı.

Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı. Temizlik görevlileri yolcu motorlarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

İstanbul'un çeşitli noktalarından Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında da korona virüsüne karşı önlem alındı. Temizlik görevlileri özel ilaç kullanarak yolcu motorlarında dezenfekte işlemleri yürüttü. Motorlarda vatandaşların kullandığı bölgelere ilaç sıkan temizlik görevlileri virüs ve bakterilerden arındırdı.

(İHA)

Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
15:48 Öğrenciler, okulda koronavirüs temizliği yaptı
15:48 Bulanık'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
15:46 Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT
15:46 "Kozmik Oda kumpası" davasında bir sanığın tahliyesi kararlaştırıldı
15:46 Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen Nevşehir'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]