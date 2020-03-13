Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması - Son Dakika

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Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması
6 saat önce
Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması
İSTANBUL - Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı. Temizlik görevlileri yolcu motorlarını ilaçlayarak dezenfekte etti.
İstanbul'un çeşitli noktalarından Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında da korona virüsüne karşı önlem alındı. Temizlik görevlileri özel ilaç kullanarak yolcu motorlarında dezenfekte işlemleri yürüttü. Motorlarda vatandaşların kullandığı bölgelere ilaç sıkan temizlik görevlileri virüs ve bakterilerden arındırdı.
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