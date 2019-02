Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: "Adalar Daha Yaşanılır Yerler Olacak"

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim startını verdi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim startını verdi. Adalar'daki yerel halkla buluşarak karanfil dağıtan Vural, "Adalar'ın hali belli, yıllar önce yapılmış yollarda yürüyoruz. Malımızın değeri gittikçe düşüyor. Çocuklarımız okullarından memnun değil. Adalar'ı daha yaşanılır bir ilçe yapacağız, çocuklarımızın geleceği daha güzel olacak" dedi.



AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında sahaya indi. Vural, Burgazada esnafını ziyaret ederek, halkın adada yaşadığı sorunları dinledi. Adalılarla bir araya gelen Vural, "Birçok hayalimizin ortak olduğunu düşünüyorum. Adalarımıza ve yerel halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için projeler üretiyoruz. Seçmenlerimizle buluşarak, kendi mahalleleriyle ilgili hayallerini öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Daha iyi hizmet vermek için projeler üretiyoruz



Esnafı yerinde ziyaret ederek desteklerini beklediğini söyleyen Özlem Öztekin Vural, "Bizim halkın taleplerini karşılayacak ve nefes aldıracak projelerimiz var. Yurt dışından gelen turistin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak adına ve buradaki esnafımızın da 12 ay çalışabilmesi için bir projeler üretiyoruz. Tabii ki burada asıl amaç Ada'nın yerli halkına nefes alabilecekleri alanlar açmak. 'Turist bilmez ama biz buraya gidelim' diyebileceği alanlar olsun istiyorum" açıklamasını yaptı.



Kadınlar başta olmak üzere her kitleye hitap ediyoruz



Adalar'da her demografik yapıda insan olduğunu belirten Özlem Öztekin Vural, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz burada her kitleye hitap ediyoruz. Bugün özellikle kadınlarımız için ürettiğimiz projeleri anlattık. Burada insanlar kendileri için de çocukları için de bir gelecek öngöremiyorlar. Adalarımızda okumamış, evde oturan ama üretim yaptıklarında çok ciddi performans alabileceğimiz bir kadın kitlesi var. Kadınlarımız dışında hayvan severlere, gayrimüslimlere, bütün vatandaşlarımıza yani herkese hitap edeceğiz." - İSTANBUL

