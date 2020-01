Adalar Belediye Başkanı Gül: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak - Son Dakika

ADALAR'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda" diye konuştu.

Ruam hastalığı sonrası karantinanın uygulandığı ve faytonların çalışmalarının durdurulduğu Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştırma kararı almıştı. Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, alınan kararı değerlendirdi ve elektrikli ulaşımın nasıl yapılacağını anlattı.

"FAYTONLAR BİRKAÇ EYLEM DIŞINDA HİÇ DURDURULMAMIŞ"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlarda ruam hastalığının tespiti sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi:

"Aralık ayının ortasıydı galiba ilçe tarım ve kaymakamlıktan atlardaki hastalıkla ilgili bilgilendirme geldi. Hasta olan at sayısının çok fazla olduğu bilgisi geldi. Bu nedenle 3 ay süreyle faytonların durdurulması kararı çıktı. Valilikle bir toplantı yaptık. Onların bakış açıları 3 ay içinde bir tane bile şüpheli at görülürse 3 ay daha uzatılacak şeklindeydi. Buraya bakınca, bunlar geleneksel bir sektör. Birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış. Bu ilk kez yaşanan bir şey. İki türlü durum ortaya çıkıyor. Birincisi atların sağlığıyla ilgili durum, ikincisi onlardan para kazanan sektördekilerin geçimleri. Geriye dönüp baktığımızda bizim faytonu ulaşım aracı olmaktan çıkarmak gibi bir çalışmamız vardı. Faytonların ne kadar alınıp, satıldığına baktık. Karar verdiğimiz rakam bunun üzerinde bir rakam. Ayrıca faytoncular için neler yapabileceğimizi de konuşuyoruz."

"ATLARIN TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN YENİ SİSTEME GEÇECEĞİZ"

"Büyükşehir belediyesinin bu konudaki görüşü net" diyen Erdem Gül, atların Adalar'dan gönderildikten sonra elektrikli ulaşım sistemine geçileceğini belirterek, "Büyükşehir işletecek. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Esenler'de işlettiği gibi ulaşım sistemi nasıl işliyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde, onun faaliyeti olarak devam edecek. Oluşacak yeni istihdam imkanı varsa adadaki insanların tercih edilmesi akla yatkındır. Önce ödemeler yapılıp, atların da çok uzamadan tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"ARAÇLAR 14- 15 KİŞİLİK OLABİLİR"

Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem Gül, "İki türlü bir şey var. Daha sahada onu henüz görmedik. Mutabakat açısından söylüyorum. Birincisi elektrikli araçlar olacak. Toplu taşıma araçları 14- 15 kişilik olabilir. Sayıları 20 tane olabilir. Sayı olarak kesin değil. İkincisi de daha az yolcu alan tur araçları olacak. İki türlü araç var. Yazı kurtarmamız lazım. Yaz önemli çünkü. Bu sene tam anlamıyla yapamasak bile deneme senesi olur. Gelecek yaza daha uygun olacak, diye öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Akülü araçların toplatılacağını belirten Erdem Gül, "Adada gezdiğiniz zaman her yerde görüyorsunuz. bir kere onları toplayacağız. Onlar yani özel araçlar artık olmayacak. Araç yükünden kurtulmuş olacağız. Bana sorarsanız Ada dediğimiz yer yaya, yürüme bölgesidir. Ama yaşlı ve hastalarımız var. Yürümek istemeyenler var. Bunlar için bir araç gerekiyor" dedi.

"ADADA ATI TAMAMEN YASAKLIYORUZ BAKIŞ AÇISINDA DEĞİLİZ BİZ"

Faytoncularla yapılan görüşmeleri de değerlendiren Erdem Gül, "Bir işi birilerinin elinden aldığınız zaman, tek başına bir kere de böyle bir para ödemeniz hiçbir şekilde onlar için yeterli olmayabilir. Ben bunu anlıyorum. Ama belediye açısından bunun büyük bir mali yükü var. Bu noktada olası bir bütçe yapılarak denkleştirip böyle bir şeyle çıkıldı" ifadelerini kullandı. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Erdem Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda. Bizim burada İSPARK'ın ahırı var, orayla ilgili bir yıkım yok. Sembolik atlar meselesi için orası düşünülebilir. Adada atı tamamen yasaklıyoruz bakış açısında değiliz biz. Atına bakabilir, bakmayabilir. Başka bir proje geliştirebilir" şeklinde konuştu.

